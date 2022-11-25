Газета «Культура»

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Говорящая гитара, или гений Джими Хендрикса

Говорящая гитара, или гений Джими Хендрикса

Знаменитому кудеснику рок-гитары Джими Хендриксу 27 ноября исполнилось бы восемьдесят. Влияние этого гениального самородка на последующие поколения музыкантов сомнению не подлежит, однако разгадка его феномена по сей день не так уж очевидна.

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