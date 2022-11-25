Говорящая гитара, или гений Джими Хендрикса

Знаменитому кудеснику рок-гитары Джими Хендриксу 27 ноября исполнилось бы восемьдесят. Влияние этого гениального самородка на последующие поколения музыкантов сомнению не подлежит, однако разгадка его феномена по сей день не так уж очевидна.
Знаменитому кудеснику рок-гитары Джими Хендриксу 27 ноября исполнилось бы восемьдесят. Влияние этого гениального самородка на последующие поколения музыкантов сомнению не подлежит, однако разгадка его феномена по сей день не так уж очевидна.
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