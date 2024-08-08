Ночью астраханка на BMW без прав протаранила ограждение на мосту в центре города

Администрация города уже выставила счет за порчу муниципального имущества. Сегодня ночью в 01:35 19-летняя астраханка за рулем BMW влетела в леерное ограждение моста на Набережной Приволжского Затона и сломала железную заградительную секцию.
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