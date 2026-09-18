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ИА Регнум

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Синоптик Ильин рассказал, что бабье лето в Москве закончится в выходные

Синоптик Ильин рассказал, что бабье лето в Москве закончится в выходные

Бабье лето в Москве подходит к концу, однако на выходных еще сохранится теплая погода с температурой до +22 градусов.

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