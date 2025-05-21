Серьёзно или всё-таки ирония? Сотрудник «Соловьёв Live» предложил отмену пенсий как решение демографической проблемы

С такими заявлениями умные люди не выступают, или он надеется, что не доживет до пенсии

Игорь Корнаковский

Человек с фамилией мардан всего-навсего тупой провокатор, из одного ряда с такими провокаторами как Евно Азеф или поп Гапон и иже с ними