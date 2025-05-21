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Аргументы недели

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Серьёзно или всё-таки ирония? Сотрудник «Соловьёв Live» предложил отмену пенсий как решение демографической проблемы

Серьёзно или всё-таки ирония? Сотрудник «Соловьёв Live» предложил отмену пенсий как решение демографической проблемы

Шоковая терапия как решение проблемы демографии? Разбор полемики вокруг заявления телеведущего программы «Соловьёв Live» с Сергеем Марданом, где он предложил отменить пенсии для решения проблемы низкой рождаемости в России.

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Комментарии
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АХ
Александр Харченко
С такими заявлениями умные люди не выступают, или он надеется, что не доживет до пенсии
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6 час.
АБ
Алексей Белоусов
Придурок. Или уже состоявшийся полный дурак.
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3 час.
Игорь Корнаковский
Человек с фамилией мардан всего-навсего тупой провокатор, из одного ряда с такими провокаторами как Евно Азеф или поп Гапон и иже с ними
Ответить
3 час.
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