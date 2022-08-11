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Дрэйпер впервые обыграл соперника из топ-10, Циципас впервые в сезоне проиграл в первом же матче на турнире

20-летний Джек Дрэйпер обыграл пятую ракетку мира Стефаноса Циципаса во втором круге «Мастерса» в Монреале – 7:5, 7:6.

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