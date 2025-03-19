Новые условия семейной ипотеки: новостройка или вторичка

Давайте обсудим, стоит ли рассматривать покупку жилья в новостройке или на вторичном рынке.С 1 апреля 2025 года условия семейной ипотеки были пересмотрены: теперь она доступна и для вторичного жилья по льготной ставке.
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