NYT: Западное оружие не оправдало себя на Украине

Газета The New York Times посвятила материал западному оружию в зоне СВО на Украине. В публикации со ссылкой на слова украинских командиров сказано, что поставленное Западом украинской армии оружие не оправдало себя.
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