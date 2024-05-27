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NYT: Западное оружие не оправдало себя на Украине

NYT: Западное оружие не оправдало себя на Украине

Газета The New York Times посвятила материал западному оружию в зоне СВО на Украине. В публикации со ссылкой на слова украинских командиров сказано, что поставленное Западом украинской армии оружие не оправдало себя.

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