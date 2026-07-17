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Царьград

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Junge Welt: вхождение Украины в ЕС откладывается из-за очередного скандала Зеленского

Junge Welt: вхождение Украины в ЕС откладывается из-за очередного скандала Зеленского

Евросоюз не дал Украине обещаний о скором членстве, пишет Junge Welt.Киев не получил от европейских союзников подтверждения возможности присоединения к Евросоюзу в обозримой перспективе, на что рассчитывал главарь киевского режима Владимир Зеленский.

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