Евросоюз не дал Украине обещаний о скором членстве, пишет Junge Welt.Киев не получил от европейских союзников подтверждения возможности присоединения к Евросоюзу в обозримой перспективе, на что рассчитывал главарь киевского режима Владимир Зеленский.