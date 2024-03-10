Писатель Беседин подвел итоги недели в диалоге Сократа и Менексена

Сократ и Менексен подвели итоги недели. Записал Платон Беседин. Далее — прямая речь. Менексен: Мудрый Сократ, пришел я к тебе, чтобы узнать, как быть с тем, кто произносит патетические речи и при этом отправляет солдат на верную, глупую смерть.