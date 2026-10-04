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Льюис Хэмилтон: «Сердце упало, когда увидел, что у соперников дождевые шины на старте»

Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон поделился мыслями о том, что Скудерия выбрала слики на старт Гран-при Бахрейна в Малайзии, в то время как многие другие пилоты предпочли промежуточные покрышки.

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