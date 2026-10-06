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Мировое обозрение

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Нефти на чёрный день больше нет: На восстановление мировых запасов уйдут годы

Нефти на чёрный день больше нет: На восстановление мировых запасов уйдут годы

Главное в тезисах: Тезис 1: Глава Saudi Aramco Амин Нассер назвал мировые коммерческие запасы нефти «пугающе малыми» — их осталось менее 6 млрд баррелей.

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