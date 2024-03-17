Мошки и комары докучают в отелях Египта весной и осенью

Египет — популярный туристический объект, который привлекает множество людей со всего мира. Однако многие туристы не подозревают, что в этом красивом и экзотическом регионе они столкнутся с серьезной проблемой — местными комарами и мошками, пишет TURAZBUKA NEWS.
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