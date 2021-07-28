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ООН заявила, что большое количество крупных астероидов могут упасть на Землю

ООН заявила, что большое количество крупных астероидов могут упасть на Землю

Человечеству известны лишь порядка 40% крупных и пересекающих орбиту Земли астероидов и комет. Об этом сказано в отчете, опубликованном на сайте Научно-технического подкомитета Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях.

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