ООН заявила, что большое количество крупных астероидов могут упасть на Землю

Человечеству известны лишь порядка 40% крупных и пересекающих орбиту Земли астероидов и комет. Об этом сказано в отчете, опубликованном на сайте Научно-технического подкомитета Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях.
Человечеству известны лишь порядка 40% крупных и пересекающих орбиту Земли астероидов и комет. Об этом сказано в отчете, опубликованном на сайте Научно-технического подкомитета Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях.
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