Минобороны: Су-25 нанесли ракетные удары по бронетехнике ВСУ в Курской области

Также был поражен личный состав противника Российские самолёты Су-25 ударили по бронетехнике и личному составу украинской армии в курском приграничье, цели были успешно ликвидированы, сообщили в Министерстве обороны России.
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