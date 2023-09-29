На восстановление поголовья свиней после АЧС на Кубани уйдет не меньше года

На восстановление поголовья свиней после АЧС на Кубани уйдет не меньше годаВ Краснодарском крае после вспышки африканской чумы свиней на восстановление прежней численности поголовья понадобится не меньше года.
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