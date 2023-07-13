Сальдо сообщил о продолжающихся попытках ВСУ высадиться на левый берег Днепра

Все они являются безуспешными, подчеркнул главаВрио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил РИА Новости, что Вооруженные силы Украины продолжают безуспешные попытки высадиться на левый берег Днепра в районе Антоновского моста.