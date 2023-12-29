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The Moscow Post

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Авдолян "сливает" наследство Босова

Авдолян "сливает" наследство Босова

В ЕГРЮЛ срок ликвидации юрлица, созданного ещё при Босове, истек 28 декабря 2023 года. На кого и зачем Авдолян оставил заветный угольный "портфель", на который облизывался ещё при жизни Босова, разбирался корреспондент The Moscow Post.

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