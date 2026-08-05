Болтон призвал США воевать и с Ираном, и на Украине

На продвижение концепции, согласно которой конфликты с участием США на Украине, с Ираном и, в перспективе, вокруг Тайваня, — это не изолированные войны, а части одной большой войны, брошены серьезные силы.
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