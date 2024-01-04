Avia.pro - Новости Лолита Милявская, 60-летняя певица и исполнительница хитового трека «Марлен», рассказала о последствиях, которые она переживает после участия в скандальной «нагой вечеринке» Насти Ивлеевой в клубе «Мутабор».
Лолите мало: она требует повторения банкета с Ивлеевой
Комментарии
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v
viach
Наконец-то эта тошнотворная вульгарная старуха исчезнет с экранов ТВ ! Эта хабалка только настроение портит своим появлением на экране. Её тошнотворная манера демонстрировать свои трусы, целлюлиты, да тупорылое поведение на сцене уже даже не смешит, а действует как рвотное средство!
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