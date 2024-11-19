Администрация Бодайбо попросила президента снизить цены на авиабилеты до Иркутска

Администрация Бодайбо и района написала обращение к Президенту России с просьбой о урегулировать цены на авиабилеты по маршруту Бодайбо – Иркутск и включении данного направления в федеральную программу субсидирования.
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