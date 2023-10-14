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Мэр Алешек сообщил об усилении интенсивности обстрелов со стороны ВСУ

Мэр Алешек сообщил об усилении интенсивности обстрелов со стороны ВСУ

REUTERS/Gleb Garanich Вооруженные силы Украины (ВСУ) наращивают интенсивность обстрелов города Алешки в Херсонской области, Об этом ТАСС сообщил глава Алёшкинской военно-гражданской администрации Георгий Журавко.

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