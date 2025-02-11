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Отказ "Норникеля" от дивидендов — верный выбор

Отказ "Норникеля" от дивидендов — верный выбор

«Норникель» вчера представил отчетность, результаты оказались довольно скучные. Цифры были ожидаемые, но по некоторым позициям они оказались выше рыночного консенсуса, поэтому радикально негативной реакции на отчётность не было.

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