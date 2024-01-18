ВСУшники умирают от рук своих же медиков: как врач без образования убивает раненых Евгения КомароваСегодня внимание общественности сосредоточено на проблемах украинской армии, которые затрагивают одну из самых важных сфер — медицинское обслуживание.
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