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ВСУшники умирают от рук своих же медиков: как врач без образования убивает раненых

ВСУшники умирают от рук своих же медиков: как врач без образования убивает раненых

ВСУшники умирают от рук своих же медиков: как врач без образования убивает раненых Евгения КомароваСегодня внимание общественности сосредоточено на проблемах украинской армии, которые затрагивают одну из самых важных сфер — медицинское обслуживание.

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