Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Шаблий
    Сколько у них сборщиков денег? Все собирают,кто-нибудь видел результат от их деятельности. А свои ,личные деньги, где...Шевченко встретил...
  • Петр Березин
    Бах, Бух, -пошел Нах.  Где было твое олимпийское перемирии, когда Донбасс, бомбили 8 лет?Бах об отстранени...
  • Елена Максимова
    а кто это?Кирилл Дементьев:...

«Бостон» обыграл «Милуоки» в семи матчах и вышел в финал Восточной конференции

«Бостон» одержал победу в решающем матче серии второго раунда плей-офф, в котором ему противостоял действующий чемпион «Милуоки» (109:81, 4-3).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх