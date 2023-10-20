Для тех, кто не любит платить за парковку во Владивостоке, сообщили неприятную новость

Мэр Владивостока Константин Шестаков дал разрешение ООО «Цифровое Приморье» открывать номера припаркованных автомобилей, владельцы которых прикрывают их бумагой или другими подручными средствами, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на KONKURENT.
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