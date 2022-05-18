Новый закон защитит права собственников жилья

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий снизить риски нарушения прав и законных интересов граждан в сфере имущественных отношений, а также упростить процесс взаимодействия физических лиц с органом регистрации прав.
Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий снизить риски нарушения прав и законных интересов граждан в сфере имущественных отношений, а также упростить процесс взаимодействия физических лиц с органом регистрации прав.
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