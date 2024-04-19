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"Это пустые полки, просто пустые" - прогноз для России уволенного сооснователя ВШЭ. Констатация "катастрофы"

"Это пустые полки, просто пустые" - прогноз для России уволенного сооснователя ВШЭ. Констатация "катастрофы"

Один  из  основателей  ВШЭ (с  2023 уволенный),  экономист  Игорь Липсиц,   свою  кандидатскую  защитивший  ещё   при Брежневе,  а ныне  живущий в Литве  и  признанный  в   РФ  иноагентом,  в  эфире  ютуб-​канала   Дмитро Гордона,  признанного  в  РФ  экстремистом,   предрёк России   Страшное.

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Искандер
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