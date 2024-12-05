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Меган Маркл вышла в свет без принца Гарри на фоне его комментариев о проблемах в отношениях

Меган Маркл вышла в свет без принца Гарри на фоне его комментариев о проблемах в отношениях

43-летняя Меган Маркл появилась на гала-вечере The Paley Honors в Беверли-Хиллс, куда она пришла поддержать своего друга, актёра Тайлера Перри.

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