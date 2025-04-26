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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хэйгл дисквалифицирован на 1 матч за хит против Баркова. Форвард «Тампы» пропустит 3-ю игру серии с «Флоридой»

Нападающий «Тампы» пропустит третий матч серии первого раунда Кубка Стэнли против «Флориды» (0-2).  В середине третьего периода второго матча капитан «Флориды» Александр Барков получил травму после хита Хэйгла и ушел со льда.

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