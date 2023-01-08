Потапова за 3,5 часа проиграла в квалификации в Аделаиде, Калинская вышла в основу

43-я ракетка мира Анастасия Потапова в квалификации второго турнира в Аделаиде уступила №28 Циньвэнь Чжэн – 7:6(3), 5:7, 6:7(4).
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