Угледар — наш! «Черные запорожцы» сбежали, в городе остались недобитки

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Комментарии
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radiofree
Что-то по ТВ молчат о этой новости.
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17 час.
Игорь Максаков
Будем надеяться, что это так!
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15 час.
Владимир Алтайцев
Да, вы  правы. В ТВ  молчок  пока что.
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18 мин.

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