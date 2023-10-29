Умер актер Ричард Молл, сыгравший в «Санта-Барбаре» и «Спасателях Малибу»

В США на 82-м году жизни скончался актер кино, ТВ и артист дубляжа и озвучания Ричард Молл. В его послужном списке более двух сотен проектов, среди которых «Санта-Барбара» и «Спасатели Малибу», сообщает «Российская газета».
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