Кевин Дюрэнт: «Лига находится в прекрасном состоянии»

Звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт прокомментировал 60 очков своего партнера по команде Кайри Ирвинга в матче против «Орландо» (150:108).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх