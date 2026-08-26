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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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MotoGP. Альдегер перейдет в «ВР46» на сезоны-2027 и 2028

Гонщик «Грезини» Фермин Альдегер продолжит карьеру в «ВР46». 21-летний испанец будет выступать за новый коллектив в 2027 и 2028 годах.

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