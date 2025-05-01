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Новости СВО: мирные переговоры зашли в тупик, Украина получит ударные дроны от Латвии, 120 тысяч бракованных снарядов для ВСУ

Новости СВО: мирные переговоры зашли в тупик, Украина получит ударные дроны от Латвии, 120 тысяч бракованных снарядов для ВСУ

БлокнотРУ Новости фронта СВО сегодня на утро 30 апреля 2025 года Мирные переговоры зашли в тупик Американское издание Bloomberg пишет, что Президент России Владимир Путин настаивает на том, чтобы Россия контролировала всю территорию четырех регионов (Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей) в рамках любого мирного соглашения.

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