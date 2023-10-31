Мы недооцениваем, насколько сильно соединяемся с теми, с кем делим постель

Никто не отпускает быстро. Процесс разделения, разотождествления от «мы» на «я» и «он», подобен процессу умирания… Ты будешь просыпаться от ощущения замерзшей спины… Это ужасное чувство растерянности, когда приходят и говорят: «Я недавно рассталась с мужчиной.