В Самаре диаспора вытерла о власть ноги

Одними видеокамерами бороться с незаконной миграцией и анклавами приезжих в российских городах не получится Фото: Владимир Гердо/ТАСС Ирина Мишина​ На улицах российских городов скоро появятся видеокамеры, которые начнут распознавать «этническую идентичность».