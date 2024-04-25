Упражнения для мышц ног в домашних условиях

Даже если вы не можете посещать тренажерный зал, это не повод лишать себя спорта. Большинство упражнений можно выполнять дома или на спортивной площадке, ведь главное — не комфортные условия, а желание заниматься.
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