«Зенит» договорился о продлении контракта с Семаком до 2030 года

Контракт тренера заканчивался в 2025 году.фото: fc-zenit.ru--> Петербургский «Зенит» договорился о продлении контракта с главным тренером Сергеем Семаком до 2030 года, сообщила председатель совета директоров Елена Илюхина.
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