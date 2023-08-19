Военное обозрение

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Владимир Путин провёл совещание с командным составом ВС России в штабе объединенной группировки СВО в Ростове-на-Дону

Владимир Путин провёл совещание с командным составом ВС России в штабе объединенной группировки СВО в Ростове-на-Дону

Владимир Путин посетил штаб российской группировки в Ростове-на-Дону, где провел совещание с командным составом российских войск, участвующих в спецоперации.

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