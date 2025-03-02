Внутренняя оккупация и замещение добрались до детских садов: наших детей зомбируют почти с пелёнок

Виктор Онегин

"Почему русские дети должны изучать Армению?"-Потому что не кому Россию им преподавать. Ругать и возмущаться есть кому, а учить русским обычаям не кому. У нас же после Октябрьской революции была советская культура целых 3-4 поколения, при том русские праздники и обычаи попросту выкорчёвывались коммунистическим руководством. Не надо азиатов -уголовников приравнивать к учителям и воспитателям. Если в день культуры воспитатель расскажет о культуре своей национальной то русский ребёнок не как не станет патриотом Армении.