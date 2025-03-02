Театр абсурда
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Театр абсурда

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Внутренняя оккупация и замещение добрались до детских садов: наших детей зомбируют почти с пелёнок

Внутренняя оккупация и замещение добрались до детских садов: наших детей зомбируют почти с пелёнок

БлокнотРУ Каждый раз когда узнаешь, об очередном акте, так называемого «дружбанародия», в виде очередного «фестиваля плова», раздачи квартир мигрантам или непонятным «тожероссиянам», отправке российских учителей в Таджикистан, после теракта выходцами из этой страны в Крокус Сити, и при нехватке педагогов в отечественных школах, проведения мероприятий, на которых в огромном количестве присутствуют флаги иностранных государств, то возникало и возникает ощущение какого-то всеобщего помешательства и коллективной шизофрении.

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Комментарии
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Людмила Петрухина
Позорище, больше приличных слов нет, только МАТ!!!
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14 час.
Виктор Онегин
&quot;Почему русские дети должны изучать Армению?&quot;-Потому что не кому Россию им преподавать. Ругать и возмущаться есть кому, а учить русским обычаям не кому. У нас же после Октябрьской революции была советская культура целых 3-4 поколения, при том русские праздники и обычаи попросту выкорчёвывались коммунистическим руководством. Не надо азиатов -уголовников приравнивать к учителям и воспитателям. Если в день культуры воспитатель расскажет о культуре своей национальной  то русский ребёнок не как не станет патриотом Армении.
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12 час.
Виктор Онегин
Вот из статьи я понимаю, что автор, борясь с раскачиванием российского общества, исподволь сам этим занят.
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12 час.
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