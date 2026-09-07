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ФедералПресс

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«Вау, мне это нравится»: Трамп хочет переименовать один из штатов США

«Вау, мне это нравится»: Трамп хочет переименовать один из штатов США

МОСКВА, 7 сентября, ФедералПресс. Глава Белого дома Дональд Трамп в своем аккаунте в Truth Social опубликовал пост, в котором поддержал идею смены названия штата Нью-Мексико на Нью-Америка.

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