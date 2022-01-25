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Евгений Сатановский: Удастся ли проскочить без войны?

Евгений Сатановский: Удастся ли проскочить без войны?

Пока политологи рассуждают, что означают те или иные жесты и слова Нуланд, Блинкена, Бернса, Байдена или Столтенберга и у кого из них "дрожание левой икры есть великий признак" (имея в виду икроножную мышцу, а не широко распространённый в русской кухне вкусный и питательный рыбный продукт), на Украину в срочном порядке перебрасываются военные из стран западного блока и подтаскиваются вооружения, в том числе собираемые с бору по сосенке в странах НАТО, где они пока что не нужны.

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