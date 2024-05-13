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Петербургский дневник

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Комитет Совфеда обсудил кандидатуру Сергея Лаврова на пост главы МИД

Комитет Совфеда обсудил кандидатуру Сергея Лаврова на пост главы МИД

Консультации продолжатся завтра На заседании Комитета Совета Федерации по международным делам состоялись консультации по кандидату на должность министра иностранных дел России Сергею Лаврову, которого накануне предложил президент РФ Владимир Путин.

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