В школах Ростовской области Роспотребнадзор обнаружил нарушения в работе пищеблоков

Управление Роспотребнадзора Ростовской области провело проверку качества питания донских школьников. В ходе проверочных мероприятий в пищеблоках учебных заведений были выявлены нарушения в области уборки помещений, мытья посуды и приготовления пищи.
Управление Роспотребнадзора Ростовской области провело проверку качества питания донских школьников. В ходе проверочных мероприятий в пищеблоках учебных заведений были выявлены нарушения в области уборки помещений, мытья посуды и приготовления пищи.
Свежие комментарии