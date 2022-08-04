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В школах Ростовской области Роспотребнадзор обнаружил нарушения в работе пищеблоков

В школах Ростовской области Роспотребнадзор обнаружил нарушения в работе пищеблоков

Управление Роспотребнадзора Ростовской области провело проверку качества питания донских школьников. В ходе проверочных мероприятий в пищеблоках учебных заведений были выявлены нарушения в области уборки помещений, мытья посуды и приготовления пищи.

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