"Поэтому на фронте был праздник": Подоляка объяснил радость бойцов от ухода Шойгу. Военкоры оценили Белоусова

US

Uri Strukow

Отставной полковник-строитель, создавший предприятие по производству строй-материалов, выиграл тендер на строительство дома для военных по военным жилищным сертификатам. Поехал в Москву за деньгами, а в банке его встретили двое смотрящих за регионом от ЕР. Ему объяснили, что взять он может только 20% от суммы. Он сказал, что на эти 20% не сможет провести даже нулевой цикл. На что ему ответили, что главное- он выиграл тендер, чтобы брал кредит и строил, а квартиры продал по рыночной цене. И кредит вернул и сам заработал. Он спросил- а как же военные, ему ответили- похрен военные с их сертификатами. Он отказался и денег не получил. Потом сменился премьер и деньги ушли в регион, но смотрящие тоже приехали в регион и объяснили полковнику, что условия прежние. Так продолжалось пять лет. Наконец, после очередного переизбрания Путина, ему позвонили и сказали- хрен с тобой, забирай деньги. Дело началось в 2007м и длилось по 2012й год. И, как понимаете, за это время деньги обесценились примерно в два раза. Как видите, здесь ни МО, ни Шойгу вообще ни при чем. Систему ломать надо вообще.