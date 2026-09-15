Texas QB Arch Manning apologizes to Holly Rowe after 'insensitive' comment

Texas' Arch Manning apologized to reporter Holly Rowe on Tuesday for "insensitive" comments he made about an AI-altered video of her being slapped.
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