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Texas QB Arch Manning apologizes to Holly Rowe after 'insensitive' comment

Texas' Arch Manning apologized to reporter Holly Rowe on Tuesday for "insensitive" comments he made about an AI-altered video of her being slapped.

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