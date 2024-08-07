Global Look Press/Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Семеро граждан Польши были арестованы в штате Кано в Нигерии за использование российских флагов во время антиправительственных демонстраций, сообщил 7 августа представитель службы безопасности страны Питер Афунанья.
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