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Новости Тамбова

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Рост кредитования бизнеса, уровень безработицы и самые бюджетные направления новогоднего отдыха: что писали про область федеральные и межрегиональные СМИ

Рост кредитования бизнеса, уровень безработицы и самые бюджетные направления новогоднего отдыха: что писали про область федеральные и межрегиональные СМИ

В первом полугодии объем кредитов, выданных бизнесу в Черноземье, вырос на 17%. Как пишет «Ъ-Черноземье», положительная динамика зафиксирована в Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях.

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