Столичная компания почти в два раза ускорила производство аэрозолей благодаря нацпроекту

Московская компания «Астрохим», выпускающая автохимию и автокосметику, в ходе реализации нацпроекта «Производительность труда» вдвое сократила время производства аэрозолей, используемых в автомобильной промышленности.
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